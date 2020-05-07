МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в РФ в условиях борьбы с коронавирусом.

"Прежде всего прошу доложить, какие меры принимаются на транспорте для защиты от коронавирусной инфекции, как, с учетом специфики отрасли, обеспечивается охрана здоровья пассажиров и персонала", — сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта.

Он добавил, что сейчас эти вопросы в центре внимания.

Путин также отметил, что ситуация с авиаперевозками в период пандемии коронавируса особенно сложная, будет проведено специальное совещание по мерам поддержки.

"Отмечу, что ситуация в сфере воздушных перевозок и в России, и во всем мире особенно сложная, мы это прекрасно видим и понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе", — сказал он на совещании по вопросам развития транспорта.

"Нужно максимально сохранить инвестиционные программы транспортного комплекса, развитие инфраструктуры, чтобы сберечь производственные связи, рабочие места специалистов, доходы граждан как в самой отрасли, так и в смежных секторах, имея в виду крупные долгосрочные заказы для нашей промышленности, для железнодорожного машиностроения, автомобильных заводов и верфей и, конечно, для строительных компаний, индустрии стройматериалов ", — сказал Путин.