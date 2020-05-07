МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Российски президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта заявил, что нельзя перегибать палку и давить бизнес бессмысленными требованиями.

"Очевидно, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте. Обращаю внимание коллег из федеральных ведомств. Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями", — сказал президент.

По словам президента, "важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан". "Это всегда должно быть у нас на первом плане", — подчеркнул он.