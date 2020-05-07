МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Число электричек по просьбе субъектов РФ сокращено всего на 12%, при этом снижение пассажиропотока пригородных перевозок составило почти 70%, сообщил глава РЖД Олег Белозеров на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития транспорта.

"В самом массовом сегменте, в пригородных перевозках, снижение пассажиропотока составило почти 70%, при этом количество пригородных поездов по просьбе субъектов (Федерации — ред.) сокращено всего на 12%. В результате фактическая загрузка в поездах сегодня не превышает 15%", — сказал Белозеров.

"Но в текущих условиях это решение, при котором подвижного состава больше, абсолютно оправданно и направлено исключительно на заботу о пассажирах. Только так мы можем выполнить требования Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции внутри поездов", — пояснил глава РЖД.