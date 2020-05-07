МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в ходе совещания по вопросам развития транспорта обратился с просьбой к президенту Владимиру Путину снять "перегибы" в отношении региональных ограничений для транспорта из-за коронавируса.

"Для транспорта, равно как и других отраслей экономики, скорейшее возвращение к привычному режиму работы является одним из основных условий поэтапного возврата к привычным техническим и экономическим условиям. Люди ждут, трудовые коллективы ждут начала этой работы. Мы возлагаем большие надежды на региональные органы власти, принимающие решения о смягчении режимов самоизоляции, открытии тех или иных сфер жизнедеятельности", — сказал Дитрих.

После почти двухмесячного режима ограничений у людей сформировался отложенный спрос на поездки, в том числе с учетом наступления летнего сезона. "Реализовать такой спрос, перезапустить с помощью него не только транспорт, но и другие сферы, возможно только в результате совместной работы федеральных, региональных органов власти", — добавил Дитрих.

"В этой связи прошу поручить регионам при установлении снятий ограничительных мер учитывать требования к перевозкам, не допуская введения излишних жестких мер, препятствующих нормальной работе транспорта, согласовывать с нами и с МВД решения о введении ограничений, ну в частности на движение автотранспортных средств по федеральным дорогам общего пользования. Вы вчера говорили о том, что федеральные полномочия должны реализовываться федеральными органами исполнительной власти с привлечением нас к этой работе, сегодня иногда это бывает не так, видим некоторые перегибы", — сказал министр, обращаясь к президенту РФ.