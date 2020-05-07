МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. РЖД хотят сохранить инвестиционную программу 2020 года минимум в 620 миллиардов рублей за счет бессрочных облигаций, готовы разместить бумаги на сумму не менее 370 миллиардов рублей, заявил генеральный директор компании Олег Белозеров.

"Мы считаем, что любая ситуация, сложная, как сейчас, — это прежде всего период дополнительных возможностей, и мы считаем, что сейчас как раз и нужно реализовать новые механизмы и идеи. Поэтому хотели бы сохранить нашу инвестпрограмму на уровне не менее 620 миллиардов рублей", — сказал он в ходе совещания у президента РФ по мерам поддержки транспортного комплекса.

"Мы не просим средств из федерального бюджета. Мы имеем хорошие инвестиционные рейтинги, хороший авторитет на рынке заимствований. Мы готовы привлечь средства через механизм бессрочных облигаций, над которыми вместе с коллегами из правительства и Центрального банка работали в течение двух лет", — отметил он.

По его словам, базовые решения по облигациям уже приняты, требуется закрепить ряд уточнений и разъяснений.

"При поддержке правительства и Центробанка мы будем готовы начать выпуск бессрочных облигаций в течение месяца. Мы готовы разместить в 2020 году бессрочные облигации на сумму не менее 370 миллиардов рублей. Инвестиции сформируют заказ для более двадцати отраслей промышленности и при этом обеспечат дополнительные поступления в бюджетную систему более 40 миллиардов рублей", — сказал глава РЖД.

"На основе существующих прогнозов развития экономики мы подготовили стресс-сценарий на текущий год. Мы понимаем, что доходы сократятся, при этом мы обязаны сократить и производственные расходы. Мы посчитали — это цифра порядка 112 миллиардов рублей, при этом не затрагивает сокращение персонала компании. Снижение доходов в первую очередь отразится на нашей инвестпрограмме: она потенциально может уменьшиться в четыре раза — с 820 миллиардов до 200. Мы считаем такое изменение инвестиционной программы недопустимым, поскольку это не только отложит сроки достижения целевых показателей, но и приведет к разрушению производственных связей", — сказал он.