МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил включить в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни меры по развитию внутреннего туризма.

В конце апреля Путин поручил кабмину совместно с регионами и деловыми кругами разработать общенациональный план действий по нормализации деловой жизни.

"Сейчас правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. Предлагаю включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма", — сказал Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.

Он подчеркнул, что данные меры должны быть согласованы с деловым сообществом. "Также предлагаю добавить в общенациональный план меры по стимулированию транзитных контейнерных перевозок", — сказал Путин.