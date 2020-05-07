МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании в четверг заслушал предложения представителей транспортной отрасли России, необходимые для поддержки из-за ситуации с коронавирусом в экономике, а в заключение озвучил ряд решений, в том числе, согласился с необходимостью расширить перечень пострадавших отраслей.

Совещание по транспорту стало одним из серий совещаний, которые президент проводит по отраслям. Президент, в первую очередь, хотел услышать, какие меры принимаются на транспорте для защиты от коронавирусной инфекции. "Сейчас эти вопросы в центре нашего внимания", — сказал Путин в начале выступления, отметив, что, как и другие ключевые, базовые отрасли, транспорт проходит трудный этап, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями.

Первым выступал, представляя всю отрасль, министр транспорта Евгений Дитрих. Он отметил, что приоритетом является сохранение здоровья пассажиров и работников транспортного комплекса.

"Организована полная санитарно-гигиеническая обработка воздушных судов, поездов, автобусов, объектов транспортной инфраструктуры. Обеспечен запас одноразовых масок, дезинфицирующих средств для пассажиров и членов экипажей на борту воздушных судов. Работники транспортного комплекса обеспечены средствами индивидуальной защиты. Они регулярно проходят медицинские осмотры и тесты на коронавирус. Обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах профилактики заболевания", — перечислил министр.

Дитрих рассказал о негативном влиянии ситуации в экономике и с пандемией на показатели транспорта. По его словам, в первом квартале было снижение около 3-4% по грузообороту и пассажирообороту, а в апреле ситуация кардинально поменялась: в сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта падение от 70% до 95%. Министр также перечислил уже принятые меры поддержки или меры, которыми могут воспользоваться транспортные компании. Также он озвучил, что ещё можно было бы предпринять.

Среди предложений: оказание дополнительной помощи авиаотрасли, включение в перечни наиболее пострадавших отраслей ещё не попавших туда, перенос части средств ФНБ на БАМ и Транссиб с 2021 года на 2020 год, субсидирование выравнивания тарифов на транзитные контейнерные перевозки, ряд мер поддержки в части лизинга. Он отметил, что в сложном положении оказались пригородные и дальние железнодорожные пассажирские компании, а также судоходные компании внутреннего водного транспорта. Минтранс предложил их включение в перечни наиболее пострадавших отраслей, и это решение сейчас согласовывается.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в выступлении сообщил о снижении железнодорожных перевозок пассажиров, при этом отметив, что, несмотря на сокращение почти половины поездов дальнего следования, сообщение с регионами сохранено, а в пригороде при падении перевозок на 70% количество электричек уменьшено всего на 12% по просьбе регионов.

Глава РЖД рассказал, что снижение доходов компании потенциально приведёт к сокращению в 2020 году инвестпрограммы с запланированных 820 миллиардов рублей, но компания попытается ее сохранить на уровне не менее 620 миллиардов рублей и хочет для этого выпустить бессрочные облигации, а не просит средств из госбюджета. Он предложил для реализации планов по бондам утвердить ряд уточнений и разъяснений. Сказал Белозеров об идее сохранить в 2021 году ставку налога на имущество объектов инфраструктуры на уровне 1,6%, а не повышать до 2,2%.

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), который представлял председатель президиума организации Игорь Ромашов, попросил снизить или отменить на время платежи за простой грузовых вагонов, стимулировать переориентацию грузопотоков с перегруженного Восточного полигона и не вводить в 2020-2021 годах новые требования к подвижному составу в эксплуатации.

Глава ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Андрей Курушин обратил внимание президента на то, что снижение международного грузопотока автомобильным транспортом в период распространения коронавируса составило 20% в годовом выражении, а с Китаем – более чем на 40%. При этом падение объемов перевозок в межрегиональном внутрироссийском сообщении, по оценкам российского транспортного союза, составило порядка 30%. На фоне снижения объемов перевозок, безусловно, происходит падение ставок на автотранспортные услуги и увеличение периода оплаты этих услуг заказчиками, отмечает Курушин.

По его словам, все это привело к серьезному ухудшению финансового состояния предприятий, и результаты апреля показывают, что без допмер поддержки со стороны государства автоперевозчики не смогут обеспечить рентабельную работу. В своем выступлении он подчеркнул важность принятия таких мер поддержки отрасли, как мораторий на взимание, либо снижение транспортного налога и поддержка лизинга.

Председатель совета директоров круизного "Водохода" Виктор Олерский предложил раньше, на полгода — с 1 июля 2020 года определить дату начала выдачи электронных виз в РФ. Глава корпорации AEON Роман Троценко попросил докапитализировать лизинговые компании России, а также на фоне пандемии коронавируса выделить судоходным компаниям РФ 4,7 миллиарда рублей.

Глава группы "Дело" Сергей Шишкарев озвучил предложение разрешить номинировать тарифы на перевалку грузов в портах в иностранной валюте.

РЕЗЮМЕ ПРЕЗИДЕНТА

Путин, подводя итоги сообщил, что все прозвучавшие предложения будут внимательно изучены и согласился с необходимостью расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии: добавить внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки.

Он продолжил, что важно реализовывать планы по укреплению инфраструктуры и обновлению парка перевозчиков. "Давайте посмотрим на эти требования, которые предъявляются или должны быть предъявлены к новым транспортным средствам", — отметил Путин.

Поддержал президент и идею РЖД выпустить бессрочные облигации для финансирования инвестпрограммы. Он попросил правительство и ЦБ РФ в сжатые сроки подготовить необходимую нормативную и регуляторную базу.

Президент напомнил, что правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики и предложил включить в него действия по развитию внутреннего туризма и подготовить их в тесном контакте с деловым сообществом. А также добавить в общенациональный план меры по стимулированию транзитных контейнерных перевозок.