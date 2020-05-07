МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Около 1,7 тысячи российских туристов, которые планируют вернуться на родину, находятся в данный момент в Таиланде, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается приоритетности рейсов, ориентировались в первую очередь на количественные параметры. В данном случае Таиланд, где было больше 15 тысяч человек. В общем-то, удалось разгрузить. Сейчас осталось 1500-1700 человек, по данным нашего посольства", — сказала Захарова в прямом эфире в Instagram

По ее словам, при этом были граждане, которые отправили заявку на рейс, но не полетели. "Многие "заявились" на вывоз, но, когда есть самолеты, они говорят: "Мы оставляем такую опцию для себя, но мы еще пока там побудем", — отметила Захарова.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.