МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Строительные компании и ряд предприятий в Московской области смогут работать с 12 мая, сообщает telegram-канал главы региона Андрея Воробьева.

"Андрей Воробьев по ВКС провёл совещание с главами муниципалитетов Подмосковья и начальниками управлений МВД Московской области. Главное:… С 12 мая строительные компании и ряд предприятий промышленности смогут вернуться к работе. Но только при условии соблюдения требований безопасности", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что стюарды будут контролировать социальную дистанцию между сотрудниками, измерять им температуру и следить за использованием средств индивидуальной защиты.