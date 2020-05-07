МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) отозвало долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги "Дом.РФ" по просьбе компании, говорится в релизе агентства.

Долгосрочный кредитный рейтинг находился на уровне "ВВВ-", а краткосрочный — на уровне "А-3".

"S&P Global Ratings сегодня отозвал долго- и краткосрочный кредитные рейтинги "ВВВ-/А-3" "Дом.РФ" по просьбе компании", — пишет S&P.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в банк "Дом.РФ".