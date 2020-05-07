МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в марте сократился на 3,4% по сравнению с мартом прошлого года и составил 126 миллиардов рублей, говорится в докладе Росстата.

Согласно материалам статистического ведомства, снижение показателя произошло впервые с апреля 2017 года — тогда сокращение было незначительным, всего на 0,1%. Однако до 2017 года, с октября 2014 года, отечественный ресторанный рынок длительное время сокращался.

По сравнению с февралем текущего года показатель в марте снизился на 3,4%. В первом квартале 2020 года оборот общепита в России увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 390,2 миллиарда рублей.

При этом статистическое ведомство уточнило оценку динамики оборота общественного питания в 2019 году, а также в январе и феврале текущего года. По новой оценке, рост показателя в 2019 году составил 5,5% (прошлая оценка — 4,9%) по сравнению с предыдущим годом. В январе 2020 года оборот общепита повысился на 6,2% в годовом выражении (предыдущая оценка — 6,5%), в феврале — на 6,6% (как и ранее, уточнен показатель в денежном выражении).

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.