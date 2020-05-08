МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток сервиса заказа такси Uber Technologies Inc., приходящийся на головную компанию, в первом квартале 2020 года составил 2,936 миллиарда долларов, что в 2,9 раз больше показателя за аналогичный период 2019 года, говорится в отчетности компании.

Выручка при этом выросла на 14,3% — до 3,543 миллиарда долларов. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на отметке 3,51 миллиарда долларов.

По итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — выросла на 2%, до 2,47 миллиарда долларов. Продажи Uber Eats (сервис заказа готовой еды и продуктов) поднялись в годовом выражении в 1,5 раза — до 819 миллионов долларов.

Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 103 миллиона, увеличившись на 11% в годовом выражении. Стоимость валовых заказов поднялась на 8% к прошлому году — до 15,776 миллиарда долларов.

"Хотя наш бизнес такси сильно пострадал от продолжающейся пандемии, мы приняли быстрые меры… и сосредоточили дополнительные ресурсы на Uber Eats, чтобы подготовить нас к любому сценарию восстановления", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi).

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.