МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. "Почта России" и "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") запустили совместную программу "Рука помощи", позволяющую сотрудникам офисов продаж оператора в Москве трудоустроиться по совместительству в "Почту России" на позиции почтальона и водителя-курьера на собственном автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Вымпелкома".

"Программа "Рука помощи" создана для поддержки сотрудников, вынужденных временно приостановить работу в офисах продаж "Билайн" из-за повышенных мер безопасности в Москве, либо желающих дополнительно заработать в свободное от основной работы время. Участники проекта смогут получить дополнительный доход и оказать поддержку клиентам "Почты России", обеспечивая непрерывность оказания курьерских услуг", — сказали в компании.

Там уточнили, что проект стартовал 17 апреля на период режима самоизоляции в Москве, но в планах обеих компаний продолжать партнерские взаимоотношения по вопросам трудоустройства и карьерных возможностей и после пандемии. "Планируем распространять действие программы в других регионах РФ", — сказали в "Вымпелкоме".

Сотрудники "Билайна", принимающие участие в проекте, заключают трудовой договор по совместительству с "Почтой России" и при желании могут досрочно его прекратить. "Билайн" также предлагает сотрудникам офисов продаж новый функционал внутри компании: например, проведение анкетирования по телефону, продажи по телефону, работу в колл-центре и звонки клиентам интернет-магазина.

В пресс-службе "Почты России" подтвердили партнерскую программу с "Билайном" и сообщили, что аналогичная программа также реализуется со "Спортмастером". "Мы готовы помогать в трудоустройстве работникам компаний, чьи розничные сети сейчас не работают из-за карантина", — заверили в "Почте России". Ранее "Почта" сообщила, что открыла 5 тысяч вакансий в связи с ростом спроса на доставку на фоне COVID. В компании уточнили, что из них на Москву и Московскую область приходится 1014 вакансий.