МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Большинство потребителей, использовавших в апреле в РФ сервисы доставки продуктов на дом, столкнулись с проблемами в их работе, но почти такое же количество респондентов продолжат использовать эти услуги после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, следует из мониторинга работы услуг служб доставки продуктов, который был проведен Роскачеством и НАФИ.

"Большинство россиян, которые заказывали продукты с доставкой на дом, сталкивались с рядом проблем (76%). Самые частые жалобы – отсутствие тех или иных товаров в наличии (58%) и невозможность заказать доставку на ближайшее удобное время (54%). Реже жаловались на задержку доставки, неукомплектованность заказов и доставку поврежденных продуктов или продуктов низкого качества", — говорится в сообщении.

Большинство опрошенных (71%) продолжат использовать эти сервисы после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, но для остальных 29% доставка продуктов питания – временная мера: после пандемии они планируют вернуться к привычным походам по магазинам.

В исследовании, которое проводилось аналитическим центром НАФИ с 24 по 27 апреля, участвовало 900 человек: 67% за время самоизоляции совершали покупки онлайн, каждый четвертый (26%) — заказывал доставку продуктов на дом, 13% начали заказывать доставку продуктов только во время самоизоляции, еще столько же — пользовались этими сервисами и раньше.

Мониторинг также показал, что 46% респондентов, заказывая продукты онлайн в период самоизоляции, стали тратить на них больше денег, траты 35% остались такими же, а у 15% — сократились. Отвечая на вопрос о причинах отказа от доставки продуктов на дом, 67% сообщили, что предпочитают видеть продукты вживую перед покупкой, 27% указали на долгое ожидание, а 20% — на недостаточный ассортимент.

Роскачество также сообщает, что четверть полученных в апреле обращений потребителей связана с отсутствием в интернет-магазинах санитарно-гигиенических масок и антисептиков для рук, а из продуктов питания — молока, кур и овощей. Кроме того, потребители часто отмечали скудный выбор, некачественные замены в заказах, опоздания курьеров.