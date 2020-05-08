МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Минтранс РФ проработал схему распределения компенсаций в 23,4 миллиарда рублей между авиакомпаниями, перевозчики получат по 365 рублей за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления.

Именно 365 рублей составили в 2019 году расходы всех российских авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира, объясняется в документе Минтранса. Субсидии должны компенсировать авиакомпаниям снижение трафика в февраля-июле. Субсидии перевозчики могут направить на зарплаты пилотам и бортпроводникам, платежи российским лизинговым компаниям и на услуги аэропортов.

Ограничения из-за коронавируса начали вводиться в феврале, тогда из крупных авиакомпаний перевозки незначительно сократили только "Аэрофлот" и его "дочка" "Россия" — примерно по 100 тысяч человек — они могут получить по 36 миллионов рублей за февраль. Уже в марте авиация потеряла относительно марта прошлого года 2,5 миллиона человек или 28%. Соответственно, субсидии всем авиакомпаниям за март должны составить около 900 миллионов рублей.

"Ведомости" приводят мнение топ-менеджеров трех авиакомпаний, что 365 рублей за каждого пассажира — это очень мало, 23,4 миллиарда и близко не покрывают потерь отрасли от коронавируса. Газета со ссылкой на топ-менеджера авиакомпании отмечает, что больше всего субсидий получит тот, кто сильнее всех сократил перевозки относительно 2019 года. Получается, что поддерживают в первую очередь аутсайдеров, согласен сотрудник другой авиакомпании.

Условия получения субсидий — непрекращение пассажирских перевозок и сокращение в каждом отчетном месяце не более 10% всех пилотов и бортпроводников, работавших в авиакомпании на конец 2019 года, говорится в проекте постановления. Поэтому лоукостер "Победа", авиакомпании Nordwind и "Икар", а также чартерные перевозчики Azur Air, Royal Flight и IFly на субсидии за апрель и май претендовать не смогут, так как они приостановили полеты в апреле.

Субсидию планируют выделять равномерно за февраль-июль, по 3,89 миллиарда рублей в месяц — это равносильно компенсации за снижение трафика на 10,67 миллиона человек, говорится в пояснительной записке Минтранса. Но в феврале перевозки почти не сократились, в марте упали на 2,5 миллиона человек. В апреле 2019 года было перевезено всего 9,4 миллиона человек — то есть даже при полной остановке всех полетов субсидия за апрель не была бы выбрана. Полностью субсидия может быть выбрана только за май, июнь и июль, так как только в эти месяцы 2019 года было перевезено больше 10,67 миллиона человек.

Проектом предусмотрен понижающий коэффициент (если субсидий не хватает), но нет повышающего (если остаются, как в феврале, марте и апреле, лишние деньги). Минтранс признает, что все 23,4 миллиарда рублей авиакомпании не получат. Объем поддержки отрасли до конца июля оценивается в 15,5 миллиарда рублей, пишет министерство.