МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Национальное рейтинговое агентство относит в группу высокого риска из-за снижения перевозок на фоне пандемии коронавируса российские авиакомпании, бизнес которых сконцентрирован в сегменте "выездного туризма" или обладающие очень высокой долговой нагрузкой — это "ЮТэйр" (Utair), iFly, Royal Flight, Azur air, Nordwind, говорится в исследовании НРА (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Способность авиакомпаний противостоять шоку индивидуальна. По оценкам агентства, в группу высокого риска входят компании, бизнес которых сконцентрирован в сегменте "выездного туризма" и (или) обладающие очень высокой долговой нагрузкой (соотношение объема долга и показателя EBITDA составляет больше 4-x). Это компании iFly, Royal Flight, Azur air, Nordwind, "ЮТэйр", — говорится в исследовании.

В группу умеренного риска входят средние авиакомпании, у которых доля международных перевозок составляет менее половины объема бизнеса. Это компании "Россия", "Уральские авиалинии", Smartavia, Red Wings, NordStar, "Руслайн", "ИрАэро", "Азимут", "Икар". Агентство считает, что объем накопленных ими резервов недостаточен для выживания в условиях шока, но их системная значимость позволит им получить государственную помощь.

"В группу пониженного риска входят предприятия с сильными позициями на внутреннем рынке, что предполагает получение ими как федеральной, так и региональной помощи. К этой группе относятся "Аэрофлот", S7, "Победа", "Аврора", "Якутия", "Ямал", — отмечается в исследовании.

"Системный кризис также распространяется на связанные отрасли: лизинговую, авиастроительную, аэропорты, операторов наземного обслуживания. На рынке сервисных компаний возможно сокращение числа предприятий и снижение уровня конкуренции, что, в долгосрочной перспективе приведет к росту издержек и снижению прибыльности авиаперевозчиков", — сообщает НРА.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. Авиакомпании также сократили внутренние рейсы из-за падения спроса.