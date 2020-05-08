МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Ряд регионов России в ситуации с пандемией коронавируса приостановили сбор платы за капитальный ремонт многоквартирных домов, при этом в некоторых регионах соответствующие работы частично приостановлены, рассказал в интервью "Российской газете" замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

"В конце марта шесть регионов — Москва, Московская, Ростовская, Кировская, Пензенская, Магаданская области — приняли решение о приостановлении сборов на три месяца. Отсрочка уплаты взносов на три месяца введена в Бурятии", — сказал замминистра.

По его словам, в остальных регионах взносы начисляются и собираются, по состоянию на 1 апреля сбор за капремонт был на уровне 91%.

Егоров также сообщил, что в связи с разной эпидемиологической ситуацией в регионах установлен и различный режим работы по проведению капремонта. "В 42 регионах работы ведутся в штатном режиме, в 29 — частично приостановлены. В основном, это касается замены инженерных сетей", — пояснил он.

Кроме того, чиновник отметил, что в конце марта-начале апреля было зафиксировано снижение собираемости платежей с населения. "Сейчас промежуточные данные говорят о стабилизации ситуации, точнее это будет понятно к третьей декаде мая", — добавил он.