МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании Asana Trading Limited (Британские Виргинские острова), требующего взыскать более 1,3 миллиарда рублей с московского ООО "Юнитекс", связанного с девелоперской компанией Vesper, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 7 мая, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Однако известно, что стороны не впервые встречаются в суде.

Столичный арбитражный суд в июне 2019 года полностью удовлетворил иск Asana Trading Limited к "Юнитексу" на 2,7 миллиарда рублей. В материалах того дела говорится, что Промсвязьбанк в мае 2016 года выдал ответчику кредит на сумму чуть более 2 миллиардов рублей. В мае 2017 года банк уступил права требования по кредиту виргинской компании, которая в связи с неисполнением заемщиком своих обязательств в октябре 2018 года обратилась в суд. Первая инстанция взыскала с должника основной долг и проценты, апелляция на решение не подавалась.

Кредит ПСБ компания "Юнитекс" использовала на приобретение у государства в мае 2016 года 100% акций АО "Первая образцовая типография". В девелоперской компании Vesper, специализирующейся на инвестициях в премиальную жилую недвижимость, тогда РИА Новости сообщили, что ООО "Юнитекс" действовало в интересах Vesper (доля 49%) и группы частных инвесторов (51%).

Впоследствии сделка была отменена через суд, что породило несколько новых судебных разбирательств. Так, "Юнитекс" потребовал вернуть уплаченные на аукционе за акции типографии 2 миллиарда рублей, и суды четырех инстанций, включая Верховный суд РФ, этот иск удовлетворили.

Росимущество же, в свою очередь, пытается взыскать с "Юнитекса" более 8,6 миллиарда рублей. Как полагает ведомство, за время владения ответчиком акциями их стоимость снизилась с более 10,6 миллиарда рублей до примерно 2 миллиардов рублей, на разницу между этими суммами и подан иск о взыскании убытков. В том деле сейчас назначена экспертиза для проверки доводов истца о цене акций на момент, когда они перешли в собственность ответчика и когда выбыли из его владения.

Первой образцовой типографии принадлежит 1,76 гектара в центре Москвы с комплексом зданий на Пятницкой улице общей площадью 37 тысяч квадратных метров. Типография также имеет филиалы в Кирове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ульяновске и подмосковном Чехове.