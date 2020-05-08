МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Лидерами по числу новых вакансий в России стали сферы производства, строительства и ремонта, а также здравоохранения, сообщили в Роструде.

По данным портала Роструда "Работа в России", за прошлую неделю, включая праздничные дни, работодатели разместили более 160 тысяч новых вакансий.

"Мы видим, что работодатели продолжают искать специалистов в самых разных областях. Мониторинг за последнюю неделю показал, что вакансии обновляются и появляются новые", — рассказал замруководителя Роструда Денис Васильев, слова которого приводит пресс-служба.

Согласно данным ведомства, лидерами по числу новых рабочих мест стали сфера производства (54 тысячи вакансий), строительства и ремонта (15 тысяч вакансий), а также здравоохранения (14,5 тысячи вакансий). Пятерку замыкают сферы транспорта (9,5 тысячи) и сельского хозяйства (7,8 тысячи).

Российским производственным и строительным предприятиям требуются инженеры, маляры, технологи, слесари, механизаторы, машинисты, уточнили в Роструде. В транспортные компании набирают водителей, диспетчеров, механиков. В сельском хозяйстве востребованы трактористы, агрономы, рабочие по уходу за животными. В здравоохранении — санитарки, медсестры, врачи.

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой. Она содержит информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест.