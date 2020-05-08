МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Цены на бутилированное подсолнечное масло в России остаются на уровне 2019 года, несмотря на зафиксированный рост цен на подсолнечник, являющийся основной составляющей в себестоимости этого товара, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"Несмотря на зафиксированный рост цен на подсолнечник, являющийся основной составляющей в себестоимости бутилированного подсолнечного масла, цены на этот товар продолжают оставаться практически на уровне цен 2019 года", — говорится в сообщении ФАС.

Рост цен на подсолнечное масло также не зафиксирован в ходе ежедневного мониторинга, проводимого территориальными органами ФАС. Отмечается, что, по данным Росстата, цены на подсолнечное масло на 2% ниже цен за сопоставимый период 2019 года.

Члены Масложирового союза России выполняют все заявки торговых сетей по прежним договорным ценам, не повышая их, говорится в сообщении службы.