МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Компания "Аэрофлот" установила ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом не менее 10 миллиардов рублей в размере около 8,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания планирует собрать заявки инвесторов на облигации 13 мая.

"Аэрофлот" намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии П01-БО-01 с квартальными купонами и правом на досрочное погашение через два года.

Организатором выступит Совкомбанк.