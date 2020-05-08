Ориентир ставки купона по облигациям "Аэрофлота" от 10 млрд рублей - около 8,5%
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Компания "Аэрофлот" установила ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом не менее 10 миллиардов рублей в размере около 8,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Компания планирует собрать заявки инвесторов на облигации 13 мая.
"Аэрофлот" намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии П01-БО-01 с квартальными купонами и правом на досрочное погашение через два года.
Организатором выступит Совкомбанк.
https://1prime.ru/business/20200508/831411700.html