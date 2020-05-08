МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Американская Modern Marketing Concepts, выпускающая проигрыватели для виниловых пластинок, просит Суд по интеллектуальным правам (СИП) частично прекратить правовую охрану в России товарного знака Crosley, зарегистрированного на другую американскую компанию — Electrolux Home Products.

Как следует из опубликованного определения суда, иск, поступивший в СИП 6 мая, пока оставлен без движения, поскольку истец не приложил к нему актуальную выписку из иностранного торгового реестра, подтверждающую юридический статус ответчика.

По данным ЕГРЮЛ, товарный знак Crosley был зарегистрирован в России еще в 1995 году на имя американской компании White Consolidated Industries, входящей в Electrolux Group. Впоследствии он был передан компании-ответчику. В настоящее время исключительные права на товарный знак действуют до 2024 года.

Правовая охрана бренда распространяется на товары трех классов, в том числе стиральные и посудомоечные машины, холодильники, морозильники, газовые и электрические устройства для приготовления пищи, комнатные кондиционеры, увлажнители воздуха.

Истец просит отменить регистрацию товарного знака только для одного класса товаров, а именно, в отношении радиоприемников, телевизоров, стереосистем, фонографов, аудио- и видеопроигрывателей и магнитофонов.

Компания Modern Marketing Concepts под брендом Crosley выпускает проигрыватели для винила, которые широко представлены в российских розничных сетях и интернет-магазинах электроники.