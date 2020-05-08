ТБИЛИСИ, 8 мая — ПРАЙМ. Грузия стала первой страной в мире, которая с начала пандемии COVID-19 открывает туристическую индустрию и примет первое посткоронавирусное мероприятие Всемирной туристической организации ООН в сентябре, сообщила руководитель Нацадминистрации туризма Мариам Квривишвили.

"Всемирная туристическая организация позитивно оценила то, что Грузия стала первой страной в мировом масштабе, которая открывает туристическую индустрию (с начала пандемии — ред). Всемирная туристическая организация также приняла решение, что Грузия будет той страной, где в сентябре состоится первое пост-COVID мероприятие организации, в рамках которого пройдет министериал", — заявила Квривишвили, ее слова приводит пресс-служба правительства.

По ее словам, это принесет Грузии хорошую экономическую прибыль, так как индустрия глобального туризма очень комплексная, конкуренция высокая и, следовательно, Грузия станет более знаменитой и привлекательной.

Ранее в четверг премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что с 15 июня страна откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.