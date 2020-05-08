МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. РЖД продлили до 28 мая курсирование лишь 4 пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом в день с увеличением в пятницу и воскресенье до 6 пар, сообщила компания.

Число рейсов "Сапсанов" было сокращено из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом. Между Санкт-Петербургом и Москвой курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один — между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом с 13 апреля отменили "Сапсан" в Нижний Новгород и сократили число пар таких поездов между Москвой и Петербургом до четырех в день. Затем компания продлила этот график до 11 мая с увеличением количества поездов до семи пар на два дня.

"В связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации ОАО "РЖД" продляет действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" до 28 мая. С 12 по 28 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по 4 пары поездов "Сапсан" (8 рейсов) в утренние и вечерние часы. В пятницу и воскресенье (15, 17, 22, 24 мая) количество рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до двенадцати в день (6 пар)", — говорится в сообщении.

Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

"Пассажиры, планировавшие путешествие до 1 июня 2020 года, но вынужденные отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, также могут воспользоваться технологией дистанционной отмены поездки, обратившись в Единый информационно-справочный центр ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00", — отмечают РЖД.

Компания напоминает, что актуальную информацию об изменениях графика движения поездов можно получить на ее сайте в специальном разделе.