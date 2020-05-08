МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Первые запросы от авиакомпаний на господдержку ожидаются 12 мая, и Росавиация незамедлительно ими займётся, заявил журналистам представитель Минтранса РФ.

"Минтранс России и Росавиация активно работают со всеми российскими авиакомпаниями для распределения 23,4 миллиарда рублей, выделенных по указанию президента РФ для финансовой поддержки отечественных авиакомпаний", — сказал представитель министерства.

"Первые запросы от компаний на получение такой поддержки должны, как ожидается, поступить в Росавиацию 12 мая. Там незамедлительно приступят к отработке запросов для максимально оперативного определения размеров поддержки тех или иных компаний", — добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса. Правительство РФ на заседании в четверг приняло проект постановления о предоставлении российским авиакомпаниям субсидий в размере 23,4 миллиарда рублей для частичной компенсации их расходов.

Газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой на проект постановления сообщила, что Минтранс РФ проработал схему распределения компенсаций в 23,4 миллиарда рублей между авиакомпаниями, перевозчики получат по 365 рублей за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 года. Условие получения субсидий — непрекращение пассажирских перевозок и сокращение в каждом отчетном месяце не более 10% всех пилотов и бортпроводников, работавших в авиакомпании на конец 2019 года.