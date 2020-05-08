МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Росавиация проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний, каких-либо тревожных тенденций по "Уральским авиалиниям", тем более предпосылок банкротства, нет; глава авиакомпании проконсультирован по документам для субсидий, сообщил журналистам представитель Минтранса РФ.

"Конкретно с главой "Уральских авиалиний" были проведены консультации относительно документов, которые необходимо представить для рассмотрения вопроса о выделении субсидий. Авиакомпания "Уральские авиалинии" включена в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса и проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства РФ", — сказал представитель Минтранса.

"Росавиация проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния российских авиакомпаний. Каких-либо тревожных тенденций финансово-экономического состояния "Уральских авиалиний", тем более предпосылок её банкротства нет", — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Уральские авиалинии" сообщили о проблемах с кредитованием производственной деятельности авиакомпании.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщал журналистам, что банк прорабатывает несколько вариантов финансирования "Уральских авиалиний", в том числе выдачу кредитов в рамках государственной программы поддержки бизнеса отраслей, пострадавших от коронавируса.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов обратился в правительство РФ с просьбой не сокращать лимит финансирования авиакомпании "Уральские авиалинии", чьи доходы упали из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости ранее в пятницу в аппарате полпреда.