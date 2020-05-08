ЖЕНЕВА, 8 мая — ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Авиакомпания SWISS планирует с июня возобновить до 20% своих рейсов, в том числе по дальнемагистральным направлениям, говорится в заявлении компании, распространенном в пятницу.

"Мы планируем возобновить в июне около 15-20% наших первоначальных услуг, и очень рады тому, что можем предложить Швейцарии более широкие связи с миром", — приводит авиакомпания слова генерального директора SWISS Томас Клюр.

Речь идет о рейсах в страны, где будут постепенно вводиться облегчения ограничительных мер.

Как отмечается, SWISS планирует осуществлять около 140 еженедельных рейсов из Цюриха в 30 пунктов назначения в Европе и около 40 еженедельных рейсов из Женевы в 14 пунктов назначения в Европе. Авиакомпания по-прежнему будет обслуживать три еженедельных дальнемагистральных рейса в Ньюарк в США, в июне будут добавлены новые межконтинентальные направления. Кроме того, SWISS и ее швейцарское подразделение WorldCargo будут продолжать выполнять грузовые рейсы в различные пункты назначения по всему миру.

В ближайшее время компания опубликует изменения и дополнения к июньскому расписанию полетов.