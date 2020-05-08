МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала снижение цен на яйца после их традиционного роста в преддверии Пасхи, сообщается на сайте службы.

Оптово-отпускные цены на яйца устанавливаются исходя из себестоимости их производства и реализации, а также с учетом спроса на продукцию. Существенное влияние на объем спроса внутри регионов и, как следствие, цен на куриное яйцо оказывает сезонный фактор, отмечает служба.

"По данным проводимого ФАС России мониторинга цен на социально значимые продукты питания после 20 апреля 2020 года наблюдается тенденция к снижению цен на яйцо. Так, минимальная стоимость десятка яиц в среднем по стране на 20 апреля составляла 58 рублей, а к 8 мая она снизилась до 56,92 рубля", — говорится в сообщении.

По данным службы, в этом году плавный рост цен на куриное яйцо происходил с начала года и был связан, в том числе, с увеличением затрат на приобретение импортных кормов, импортного племенного яйца и суточного молодняка в связи с ростом курса валюты. ФАС также отмечает, что исторически уровень цен на продукты в Дальневосточном федеральном округе выше, чем в целом по стране, но и там наблюдается снижение цен на яйца.

"В последние дни мы отмечаем снижение стоимости на некоторые продукты питания, и не только на яйца. Позитивную тенденцию демонстрируют также цены на помидоры и огурцы. В сложных экономических условиях борьбы с пандемией и резкими изменениями курсов валют мы призываем производителей и поставщиков продуктов питания подходить к ведению бизнеса максимально ответственно и социально-ориентированно", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Ларисы Вовкивской.

Заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков пояснил, что фиксированные ранее скачки стоимости отдельных категорий товаров были обусловлены как серьезными изменениями в российской и мировой экономике, так и ажиотажным, неконтролируемым спросом. "Однако в случае, когда рост цен на продукты питания не обоснован экономически, а вызван только лишь желанием получить дополнительную прибыль за счет граждан, ФАС России будет применять все предусмотренные законом меры антимонопольного реагирования", — отметил он.