МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Минкомсвязь уточнила расписание рейсов на 9-15 мая, которые должны привезти домой россиян, застрявших в других странах из-за коронавируса.

На 9 мая запланированы рейсы Аликанте (Испания) — Санкт-Петербург — Москва и Каракас (Венесуэла) — Москва. 10 мая ожидаются перелеты Денпасар (Индонезия) — Новосибирск — Екатеринбург — Москва и Ларнака (Кипр) — Москва. Рейсов на 11 мая в графике не значится.

На 12 мая запланированы рейсы Хошимин (Вьетнам) — Санкт-Петербург — Москва, Кишинев (Молдавия) — Москва, Ханой (Вьетнам) — Москва, Сейшелы — Москва. 13 мая должны состояться рейсы Бангкок (Таиланд) — Санкт-Петербург — Москва и Сицзяо (КНР) — Иркутск.

На 14 мая планируются рейсы Гоа (Индия) — Ростов-на-Дону — Москва, Тенерифе (Испания) — Барселона (Испания) — Санкт-Петербург — Москва, Нью-Йорк (США) — Москва. 15 мая планируется вывезти россиян по маршрутам Анталия (Турция) — Санкт-Петербург — Москва, Пхукет (Таиланд) — Новосибирск —Владивосток, Гоа (Индия) — Красноярск — Екатеринбург — Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.