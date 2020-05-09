ГРОЗНЫЙ, 9 мая – ПРАЙМ. Ослабление ограничительных мер, принятых из-за коронавируса, начнется на следующей неделе в Чечне, первыми заработают малые предприятия в сфере услуг в Грозном, сообщил в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мной принято решение со следующей недели разрешить работу малых предприятий в сфере услуг. Послабление ограничительных мер коснется небольших СТО, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений", — написал Кадыров "ВКонтакте".

По его словам, соответствующее поручение доведено до мэра Грозного Исы Хаджимурадова.

В Чечне, по последним данным минздрава региона, 705 инфицированных COVID-19, из них 322 выздоровели, восемь скончались.