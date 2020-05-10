МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Роспатент с начала года получил 26 заявок на регистрацию отечественных и международных товарных знаков с упоминанием в названии коронавируса (COVID-19) либо темы изоляции, следует из данных базы открытого реестра заявок ведомства.

Так, в феврале ООО "Первый городской ритуал" подало заявки на регистрацию названий "Коронавирус", "COVID-19" и "Coronavirus", ООО "Медпром" подала заявки на аналогичные названия, а также на "Стоп коронавирус" и "Stop Coronavirus", а ООО "Айпэкс Груп" — на название товарного знака "COVID". А в марте от ряда заявителей были поданы на заявки на такие названия, как "Anticovid", "COVID-19", "Самоизоляция", "Коронавирус.нет", "Коронавирус", "Корона вирус", "Ковиданти" и "Шах и мат коронавирус".

Наконец, в апреле в ведомство поступило 13 заявок на регистрацию товарных знаков с названиями "Covidate", "Covidasy", "Covidataz", "Covidatex", "Covidaten", "Covidatenz", "Covidatecs", "Covidatens", "Covidatard", "Covidasrtium", "Covidistance", "Covideз" и "Covidat". В качестве заявителя большинства поданных за этот месяц заявок указан индивидуальный предприниматель Артем Кравченко.

При этом за период с 2005 по 2018 годы были поданы и сейчас находятся в базе Роспатента, например, заявки на товарные знаки с названиями "Cavid", "Cavidi", "Изоляция", "Covidien", "Ковидиен".

"Все заявки будут рассмотрены и проанализированы полно и всесторонне на предмет соответствия требованиям законодательства. Однако, не предрешая исход рассмотрения по конкретным заявкам, можно высказать предварительную оценку, что многие из них имеют сомнительную регистрационную перспективу", — прокомментировал РИА Новости замдиректора Федерального института промышленной собственности, подведомственного Роспатенту, Роман Захаров.

"Вызывает сомнение, что такие обозначения могут выполнять ключевую функцию товарного знака по индивидуализации товара или услуги. В отношении ряда товаров такие обозначения способны вводить потребителей в заблуждение относительно товара, его назначения и свойств. И, конечно, вызывает вопросы соответствие таких обозначений моральным нормам при использовании их как товарного знака", — пояснил он.