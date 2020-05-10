МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Пираты, по предварительным данным, похитили двоих россиян с судна Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Камеруне.

По его словам, инцидент произошёл в марине порта Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи.

"По предварительными данным, в порту Луба похищены двое россиян. Обстоятельства и имена (похищенных) пока выясняются компетентными органами страны", — сказал он, отвечая на вопрос о судне Djibloho.

Кроме того, сообщается еще об одном инциденте. Так, пираты похитили россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе, двое членов экипажа ранены и находятся в госпитале.

По данным посольства, контакт с похитителями пока установить не удалось.

Ранее компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщила, что пираты атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, похитив двух членов экипажа — предположительно, россиянина и украинца. По ее данным, инцидент произошел в двух морских милях от Малабо. Пираты, предположительно, воспользовались лестницами для высадки на судно, "в результате чего были похищены два члена экипажа, предположительно, один россиянин и один украинец".

По данным сайта Marinetraffic, судно Rio Mitong ходит под флагом Коморских Островов.