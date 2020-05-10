МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. SpaceX подала заявку на выкуп обанкротившейся британской компании OneWeb, чтобы избавиться от единственного конкурента, полагает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Ранее интернет-издание Space Intel Report сообщило, что заявки на выкуп подавшего прошение о банкростве британского спутникового оператора OneWeb подали американские компании Amazon и SpaceX, две китайские компании, европейский спутниковый оператор Eutelsat и американский инвестиционный фонд Cerberus Capital Management.

"Реальных покупателей я вижу двух. У Eutelsat шансы небольшие. Инвестиционный фонд может повторить судьбу прежнего инвестора проекта OneWeb — Softbank. Думаю, все же покупателем станет тот, для кого космический интернет является ключом для дальнейшего развития бизнеса. Это, конечно, компания Amazon и компания SpaceX. Для второй это нужно, чтобы задавить потенциального конкурента", — сказал Ионин в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, китайские заявки отклонят, чтобы не допустить КНР к технологиям OneWeb.

Он считает, что в итоге OneWeb перейдет под контроль одной из американских компаний, скорее всего, Amazon, и будет поддерживать конкуренцию со спутниковой системой Starlink от SpaceX. "США попытаются сохранить конкуренцию между игроками, чтобы обеспечить быстрое технологическое и рыночное развитие. И тем самым обеспечить гарантированное лидерство США на международном рынке высоких технологий спутниковой связи", — сказал эксперт.

Ионин считает, что в итоге OneWeb будет выкуплена компанией Amazon за 1 миллиард долларов США при том, что OneWeb уже потратила на свое развитие 3,5 миллиарда долларов.