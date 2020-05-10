МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Застройщики, осуществляющие свою деятельность на территории Подмосковья, будут обязаны проинформировать региональные власти о возобновлении работ на строительных объектах, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе главгосстройнадзора Московской области.

Ранее в Подмосковье было приостановлено строительство детских садов, школ, а также многоквартирных домов. Исключения составили объекты, возводимые в рамках национальных проектов, а также строительство медицинских комплексов и предприятий непрерывного действия, направленное на обеспечение жизнедеятельности граждан. В четверг Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщил о том, что застройщики могут приступить к возобновлению работ 12 мая.

"Для возобновления работ застройщики обязаны направить в главгосстройнадзор уведомление о готовности объекта к возобновлению строительства и соблюдении требований cтандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе добавили, что застройщик будет обязан проинформировать региональные власти и в случае если сроки окончания работ будут изменены.

В апреле власти Московской области установили правила работы строек региона в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Соответствующий стандарт организации работы на стройплощадках утвердил зампред областного правительства Максим Фомин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались. Число умерших с коронавирусом в Подмосковье за последние сутки выросло на девять, до 195, а всего было зафиксировано 20,5 тысячи случаев заражения.