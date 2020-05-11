МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая разработать предложения о льготном исчислении стажа работы медиков за период работы с больными новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и представить предложения… об установлении порядка льготного исчисления стажа работы медицинских работников за период их работы с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", — говорится в перечне поручений.

Срок выполнения поручения — 20 мая, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.