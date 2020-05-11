МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco изучает возможности приобретения 70%-ной доли в нефтехимической корпорации королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) дешевле запланированных 69,1 миллиарда долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Нефтяной гигант оценивает, насколько возможно снизить цену сделки в 69,1 миллиарда долларов", — пишет агентство со ссылкой на источник, который уточнил, что переговоры по данному вопросу находятся на ранней стадии и вопрос о том, будет ли достигнуто соглашение, остается неясным.

Источники также сообщают, что Aramco рассматривает возможность снижения суммы первоначального взноса в саудовский суверенный фонд Public Investment Fund (PIF).

В середине апреля СМИ сообщали, что Saudi Aramco ведет переговоры с банками по поводу кредита в 10 миллиардов долларов для финансирования покупки доли в SABIC.

Saudi Aramco в марте 2019 года объявила о покупке у PIF доли в 70% в нефтехимической корпорации королевства SABIC за 69,1 миллиарда долларов. Оставшиеся 30% SABIC не являются частью сделки, и компания отметила, что не имеет планов по поводу их приобретения. В ноябре 2019 года Aramco сообщила, что ожидает закрытие сделки в первой половине 2020 года.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.