МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в интервью на канале "Россия 24" назвал туризм самой пострадавшей от пандемии COVID-19 отраслью экономики страны.

Прежде всего он выразил надежду, что летний туристический сезон все-таки начнётся именно летом.

"Конечно, туризм — это самая пострадавшая отрасль нашей страны, во всем мире так. Туризм — это первое, что пострадало. Поскольку, когда мировой локдаун случился, то, конечно, туризм прекратился", — сказал Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что правительство уже внесло в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики именно туризм, оказывает комплексную поддержку и работает над новыми мерами.

"Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность — это самое главное", — подчеркнул представитель правительства.