МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Выручка немецкой Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, по итогам первого квартала 2020 года сократилась на 0,8% в годовом выражении, до 4,927 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Органическое снижение выручки за квартал составило 0,9%. При этом в Восточной Европе органический рост выручки за квартал составил 10,8%. В то же время, в Западной Европе произошло органическое снижение на 4,6%, в Азии — сокращение на 5,7%, а в Северной Америке — на 1,4%.

"На результаты первого квартала повлиял спад промышленной активности в результате пандемии COVID-19", — отмечается в пресс-релизе Henkel.

Компания также сообщила, что отзывает прогноз на 2020 год из-за нестабильности, сложившейся на рынках в результате пандемии коронавируса. В отчете за 2019 год компания прогнозировала органический рост продаж в 2020 году в пределах 2% и скорректированную маржу по EBIT — примерно 15%.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары.