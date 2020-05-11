МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Власти РФ с 23.00 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.

Как отмечается, глава российского ведомства Евгений Дитрих провел очередной телефонный разговор с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу, собеседники обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области международных перевозок грузов автомобильным транспортом.

"В частности, речь шла о снятии ограничений для российских автоперевозчиков при въезде на территорию Турции. Турецкая сторона проинформировала, что в ближайшее время намеревается снять все введенные ранее ограничения. Российская сторона отметила, что в случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая 2020 года", — говорится в сообщении Минтранса РФ.

Также сообщается, что собеседники договорились приложить совместные усилия для обеспечения перевозок грузов автотранспортом без ограничений по времени пребывания перевозчиков в наших странах.