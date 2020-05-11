МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин ждет от правительства до 20 мая доклад по ряду вопросов, касающихся господдержки бизнеса в связи с коронавирусом, следует из сообщения на сайте Кремля.

Так, согласно поручению, кабмин до 20 мая должен рассмотреть возможность изменения критериев предприятий, которые претендуют на господдержку из-за пандемии. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся: изменения критериев, которым должны соответствовать организации, претендующие на получение государственной поддержки в связи с ситуацией, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе установления такого критерия, как снижение выручки организации", — указывается в поручении.

Также необходимо рассмотреть возможность совершенствования порядка определения видов деятельности, фактически осуществляемых организациями, претендующими на получение государственной поддержки на основании присвоенных им кодов видов экономической деятельности.

К этому же сроку правительству нужно рассмотреть возможность увеличения лимита гарантий ВЭБ по кредитам организациям для поддержки и сохранения занятости. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос увеличения максимального размера кредита системообразующим организациям.