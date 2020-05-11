МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня разработать и утвердить план по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий для дистанционного обслуживания клиентов, говорится на сайте Кремля.

"Разработать совместно с Банком России и утвердить план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, предусматривающий обеспечение возможности дистанционного оказания кредитными и иными финансовыми организациями услуг, в том числе услуг, связанных с заключением кредитных договоров, обеспеченных ипотекой, а также с идентификацией клиентов с использованием государственных информационных систем и информационных систем кредитных и иных финансовых организаций, подтверждением согласия граждан на получение указанными организациями информации о них из государственных баз данных", — сказано в поручениях.

Срок выполнения данного поручения — до 1 июня 2020 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.