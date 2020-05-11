МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Число тестирований на коронавирус в РФ к середине мая будет практически удвоено и достигнет 300 тысяч в сутки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Уже к середине мая мы практически удвоим число тестирований. Доведем до 300 тысяч в сутки. Прошу правительство, Минздрав и дальше наращивать эту работу", — отметил он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Кроме того, президент заявил, что наши врачи сейчас знают о коронавирусе гораздо больше, чем в начале эпидемии.

"У них есть и собственный опыт, и практика зарубежных коллег. Отработаны новые методики лечения с использованием эффективных аппаратов, производство которых мы также существенно нарастили", — сообщил глава государства.