МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты уже за прошедший апрель люди также обязательно получат", — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По его словам, для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. "В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала — 25 тысяч рублей, а если они работают с заболевшими людьми — 35 тысяч рублей", — сказал президент.

"Для младшего персонала — 15 и 20 тысяч рублей, соответственно. Для технического персонала —10 и 15 тысяч рублей", — добавил он.