МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона предприятий, заявил в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин.

"Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллионов предприятий",- сказал он.

Он уточнил, что эта мера распространится на ИП, компании МСБ, пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО.

Также президент заявил о необходимости исполнения уже принятых мер по поддержке занятости в условиях пандемии.

"Наша главная задача — максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также работать на опережение. Ведь квалифицированные кадры, так же, как и созидательная энергия самих предпринимателей, — это капитал в развитие страны, и нам его необходимо сберечь. Поэтому уже принятые меры по поддержке экономики, в первую очередь, направленные на обеспечение устойчивости работы предприятий, нужно, безусловно, исполнять", — сказал Путин.

По его словам, необходимо сохранять рабочие места, коллективы, инфраструктуру, потенциал бизнеса. "Чтобы именно сейчас критически не снижалась занятость, и предприниматели могли достаточно быстро восстановить свои коллективы, нарастить, нормализовать экономическую жизнь в целом", — отметил президент.