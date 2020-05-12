МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Компания "Мосинжпроект" и китайская компания CRCC ведут переговоры об участии последней в строительстве башни One Tower вМосковском международном деловом центре "Москва-Сити", пишет "Коммерсант".

Китайская сторона намерена купить долю в 50% в данном проекте. Его общая стоимость оценивается в 49 млрд рублей.

Строительство нового небоскреба общей площадью свыше 208 тысяч квадратных метров, началось еще в 2019 году. окончание строительства самого высокого жилого небоскреба в Европе должно произойти в 2024 году.

"Мосинжпроект" ранее уже сотрудничал с CRCC.

Помимо этого ранее сообщалось о намерении совместного строительства двух компаний порядка 600 тысяч квадратных метров жилья в Коммунарке (новая Москва). Еще одна покупка китайской компании — 40% в ТПУ "Мичуринский проспект".