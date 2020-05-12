МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Сооснователь и бывший руководитель интернет-магазина Lamoda Флориан Янсен назначен исполнительным директором "Магнита", он станет одним из заместителей гендиректора торговой сети Яна Дюннинга и будет заниматься цифровой трансформацией ритейлера, говорится в сообщении "Магнита".

"Магнит"… объявляет о привлечении новой команды для ускорения цифровой трансформации бизнеса во главе с Флорианом Янсеном, который займет должность исполнительного директора компании, а также станет одним из трех заместителей генерального директора "Магнита" Яна Дюннинга", — говорится в сообщении. Янсен входит в совет директоров ритейлера в качестве независимого директора с июня 2019 года.

В связи с новым назначением он заявил отказ от избрания в совет директоров на годовом собрании акционеров "Магнита" 4 июня. Кроме того, в торговую сеть приходит еще несколько бывших топ-менеджеров из Lamoda — директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.

"Магнит" указывает, что новая команда возглавит процесс масштабной цифровой трансформации ритейлера. Среди приоритетных задач команды — улучшение операционной деятельности за счет внедрения современных технологий, развития IT инфраструктуры, использования продвинутой аналитики и оптимизации бизнес процессов, а также запуск эффективной омниканальной платформы.

"До сих пор "Магнит" не был активен в сфере цифровых технологий, онлайн торговли и инноваций. Мы фокусировали усилия на повышении эффективности традиционных форматов и операционной деятельности компании в целом, а также улучшении нашего предложения покупателям. Нам предстоит еще много пройти на этом пути, однако, пришло время и нам сделать важный шаг в цифровую эру", — отметил президент и гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг, слова которого приводятся в релизе.

Член совета директоров "Магнита", президент Marathon Group Александр Винокуров отметил, что в цифровой трансформации "Магнита" есть как базовые задачи по обновлению IT-инфраструктуры и переходу на ERP, так и задачи по внедрению и использованию продвинутой аналитики. "Масштабной представляется задача по переходу к омникальности в широком смысле этого слова: с расширением каналов коммуникации с клиентами, развитием программы лояльности и собственной онлайн платформы", — добавил Винокуров (его слова привели в "Магните").

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2020 года находилось 20 860 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.