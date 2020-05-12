МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Группа компаний "ПИК" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Мой дом", принадлежащего компании "Московский телевизионный завод "Рубин", которая ранее производила телевизоры, а сейчас занимается строительством и управлением коммерческой недвижимостью.

Как следует из опубликованного определения суда, ГК "ПИК" просит отменить регистрацию бренда в связи с его неиспользованием ответчиком. СИП оставил иск без движения до 8 июня в связи с процессуальными нарушениями при уплате госпошлины.

По данным Роспатента, товарных знак "Мой дом" был зарегистрирован на имя МТЗ "Рубин" в 2006 году. Он действует для услуг десяти классов, включая такие услуги, как страхование, финансовая деятельность, строительство, телекоммуникации, транспортировка, архитектура и другие.

Московский телевизионный завод "Рубин" (МТЗ "Рубин") — один из ведущих производителей телевизоров в СССР. С 2003 года перестал производить телевизоры и переключился на девелопмент и управление недвижимостью. Ранее МТЗ "Рубин" владел торговыми комплексами "Горбушкин двор" и "Филион", которые в 2011 году, по сообщениям деловых СМИ, продал бенефициару банка "Югра" Алексею Хотину.

ПИК — крупнейший российский девелопер жилья. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ — 23%, еще 18% акций — в свободном обращении. Застройщик в 2019 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 68% — до 45 миллиардов рублей.