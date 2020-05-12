МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Вице-президент Mail.ru Group (MRG) Гюванч Домнез покидает свой пост в интернет-холдинге и назначен главным исполнительным директором по фудтех-направлению "О2О Холдинг" — совместного предприятия Сбербанка и MRG, говорится в сообщении Delivery Club (ключевой актив фудтех-направления СП).

"Гюванч Донмез назначен на позицию главного исполнительного директора по foodtech "О2О Холдинг" — совместного предприятия Сбербанка и Mail.ruGroup. Гюванч Донмез покинет свой пост в Mail.ru Group, расширив количество курируемых проектов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь в зоне ответственности Донмеза будет развитие всех связанных с СП компаний, работающих на рынке общественного питания (Delivery Club, "Самокат", SberFood, платформа ERP для ресторанного бизнеса R-Keeper и другие проекты). При этом Донмез продолжит в прежнем режиме руководить командой Delivery Club.

"Основной задачей Гюванча Донмеза на новой позиции будет расширение интеграции foodtech-компаний совместного предприятия между собой, а также с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group. Гюванч является одним из самых известных профессионалов и экспертов foodtech-индустрии в России и за ее пределами. Уверен, что его опыт и энергия станут основной для еще более масштабных проектов и придадут новый импульс развитию нашего совместного предприятия", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

"Гюванч чувствует потребности пользователей и партнеров, используя все доступные ему инструменты, чтобы сделать продукт полезнее и эффективнее. Это позволило кратно ускорить рост Delivery Club. На посту руководителя foodtech-направления совместного предприятия у Гюванча появится еще больше ресурсов. Это ускорит трансформацию Delivery Club в суперапп (суперприложение — ред.), удовлетворяющий любые связанные с едой потребности человека, поможет найти новые точки как для интеграции проектов СП друг с другом, так и для их самостоятельного развития", — отметил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Как отмечается в сообщении, Донмез присоединился к Mail.ru Group в июле 2019 года. Под его руководством Delivery Club удвоил объем заказов, завершил трансформацию в полноценную логистическую службу, а также запустил доставку продуктов питания. Создание СП Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта было завершено в декабре 2019 года. Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 миллиардов рублей. В апреле 2020 года стало известно, что СП получит контроль в сервисе экспресс-доставки продуктов "Самокат". На текущий момент "Самокат" уже интегрирован в Delivery Club.