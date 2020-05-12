МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Вынужденный простой, отсутствие господдержки и кризис неплатежей могут привести к банкротству около 70% российских производителей мебели в течение ближайших двух месяцев, говорится в сообщении Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Как указывается в нем, в апреле мебельные компании фактически были вынуждены остановить производство из-за запрета на деятельность розничных продавцов мебели. По данным АМДПР, к середине апреля 41% российских производителей мебели не получили никакой выручки от розничных продаж, еще 31% заявили о сокращении выручки более чем вдвое.

"Мебельной отрасли, наряду с ресторанным и гостиничным бизнесом, фактически запретили осуществлять основную деятельность, но при этом сохранили за ней все финансовые обязательства. И все это усугубляется жесточайшим кризисом неплатежей: так как мебель не включена в список товаров первой необходимости. 69% предприятий находится в сложной ситуации: запасов финансовой прочности у них, по их собственным оценкам, хватит не более чем на полтора месяца. К концу апреля были уверены в том, что переживут нынешний кризис, лишь 23% респондентов, еще 6% продержатся до полугода, а 3% производств уже закрылись", — подчеркивается в сообщении ассоциации.

Для выхода из-сложившейся ситуации АМДПР предлагает предоставить мебельной отрасли отсрочки по налоговым, арендным и кредитным платежам, страховым взносам, оплате коммунальных услуг и предусмотреть возможность получения беспроцентных кредитов для пополнения оборотных средств.

Кроме того, по мнению членов ассоциации, потерянные мебельщиками доходы от розницы можно было бы заместить включением мебели в стандарты строящегося жилья, что "помогло бы мебельщикам в кратчайшие сроки наладить новые каналы сбыта продукции и загрузило бы простаивающие производства заказами".

По прогнозу АМДПР, в краткосрочной перспективе быстрого восстановление спроса на отечественную мебель не будет, в первую очередь из-за падения доходов населения. В лучшем случае первые признаки оживления рынка отрасль увидит лишь к концу 2020 года, добавляется в сообщении.