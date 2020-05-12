ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая — ПРАЙМ. Ирландская авиакомпания, крупнейший лоукостер Европы, Ryanair объявила о восстановлении 40% своей лётной программы с 1 июля, перевозчик также начнет выполнять рейсы в финский аэропорт в городе Лаппеэнранте, расположенный в 200 километрах от Санкт-Петербурга, сообщает во вторник авиакомпания.

При этом рейсы из Лаппеэнранты в итальянский Бергамо и австрийскую Вену уже доступны к покупке на сайте перевозчика.

При этом среди анонсированных новшеств Ryanair — посещение туалета на борту отныне будет по запросу.

"Очередь в туалет также будет запрещена на борту, хотя доступ в туалет будет предоставляться отдельным пассажирам по запросу", — поясняется в сообщении компании.

Аэропорт Лаппеэнранты находится в управлении города, основан в 1918 году, это самый старый действующий аэродром в Финляндии.

Ryanair Holdings plc, крупнейшая группа европейских авиакомпаний, — материнская компания для Buzz, Lauda,??Malta Air и Ryanair. Согласно последним данным, перевезла 151 миллион пассажиров в год на более чем 2,4 тысячи ежедневных рейсах, обслуживает более 200 направлений в 40 странах, с парком из более чем 470 самолетов.